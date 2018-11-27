В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов

В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов. Оборонительные позиции они укрепляли вместе с солдатами ВСУ.

Неоднозначную инициативу претворил в жизнь руководитель благотворительного фонда, приемный отец 33 детей, капеллан украинской армии Геннадий Мохненко. По его словам, в "операции" приняло участие около полусотни ребят.

"Это не действующая линия фронта, естественно, туда мы бы не повезли детей. Но это потенциальная линия, здесь могут произойти случаи атаки с моря", - объяснил Мохненко порталу Mrpl.City идею привлечь детей.

Напомним, накануне ночью три корабля украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками после нарушения государственной границы. В настоящее время суд в Симферополе определяет меру пресечения украинским экипажам. Несколько человек уже арестованы. Между тем, Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.