Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо

Британская актриса Лина Хиди, играющая в "Игре престолов" королеву Серсею, разместила в своем Instagram ролик, который смело можно называть одним из самых странных и зловещих видео, так или иначе связанных с миром "Песни льда и пламени".

На видео запечатлено фырканье самой Лины, сыгравшего пирата-весельчака Эурона Грейджоя актера Йохана Филипа Асбека, и Николая Костера-Вальдау - Джейме Ланнистера, экранного брата и любовника королевы.

Отметим, что жуткости увиденному придает то обстоятельство, что фыркают они в замедленной съемке.

Поклонники предложили попросить пофыркать и другого ее брата - карлика Тириона (Питер Динклэйдж).

Восьмой сезон "Игры престолов" увидим в апреле следующего года.

Ранее энтузиасты собрали в одном видео все хмыканья орденоносного Тома Харди из сериала "Табу", съемки второго сезона которого скоро стартуют.