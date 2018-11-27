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Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо

Новости
    27.11.2018, 13:05
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ iamlenaheadey Фото: instagram.com/ iamlenaheadey
Фото: instagram.com/ iamlenaheadey

Британская актриса Лина Хиди, играющая в "Игре престолов" королеву Серсею, разместила в своем Instagram ролик, который смело можно называть одним из самых странных и зловещих видео, так или иначе связанных с миром "Песни льда и пламени".

На видео запечатлено фырканье самой Лины, сыгравшего пирата-весельчака Эурона Грейджоя актера Йохана Филипа Асбека, и Николая Костера-Вальдау - Джейме Ланнистера, экранного брата и любовника королевы.

Отметим, что жуткости увиденному придает то обстоятельство, что фыркают они в замедленной съемке. 

Поклонники предложили попросить пофыркать и другого ее брата - карлика Тириона (Питер Динклэйдж).

Восьмой сезон "Игры престолов" увидим в апреле следующего года.

Ранее энтузиасты собрали в одном видео все хмыканья орденоносного Тома Харди из сериала "Табу", съемки второго сезона которого скоро стартуют.

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