Что можно, а что нельзя в сорокадневный Рождественский пост

У православных начался Рождественский пост - время любви и нешуточных битв.

Как написал один остряк в Сети: "Третий день не оскверняю себя ни колбасой, ни кефирчиком, уж и под лопатками зачесалось, а домашние, враги мои, то котлет нажарят, то смешные мемы из соцсетей мне тащат зачитывать. Чувствую, придется им догмы православные чисто конкретно вдалбливать".

О том, уместно ли в пост шутить и как сочетаются ограничения плоти и духа с соцсетями, мы еще поговорим, сначала о главном - зачем нужно поститься.

1. Человек - это не слова, человек - это поступок. Точнее, тот выбор, который нам приходится делать ежечасно. Причем истинный характер проявляется в выборе, который мы делаем под давлением обстоятельств: чем сильнее давление, тем сильнее обнажается наша внутренняя сущность. В обычном состоянии, вне скорбей и болезней, человек пребывает в обольщении относительно самого себя. "Он чувствует себя всегда лучшим, чем он есть, и доброта его, как доброта пьяницы, исходит не от глубины сердца, а от глубины желудка, - пишет архиепископ Иоанн Шаховской. - Известно, что пьяница, с умильными слезами желающий целоваться со всеми, совсем не добр по существу своему. Это пьяное умиление у него может сейчас же перейти в озверение. Так же и разнеженный от сытой и праздной жизни человек часто бывает склонен к благодушным порывам и мыслям. Но эта доброта лишь пена над глубиною моря эгоизма. И стоит такому человеку (да и вообще всякому) немного попоститься, утеснить плоть, сузить свое жизненное пространство на земле каким-либо самоограничением, как этот человек увидит все свое бунтующее эгоистическое естество".

Каша в пост всегда выручит - и сытно, и полезно. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В семьях таким постникам обычно советуют: ты лучше поешь, но не злись, не будь таким невыносимым. Это бунтует плоть, злится, как пес голодный. "Но лишь бросишь ей подачку, она умиротворяется, из пса делается ласковым ягненком, - продолжает архиепископ Иоанн Шаховской. - Надо ущемить, расшевелить плоть свою, душу свою; надо лишить себя каких-то своих пристрастий и посмотреть: каково внутреннее нашего естества? Надо пред Богом и пред собою снять нас украшающую и скрывающую наши недостатки одежду, одежду, опрысканную духами самообольщения, и посмотреть на гной своей больной, может, даже смертельно больной души".

Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст

2. То есть смысл отказа от мясной и молочной пищи уж точно не в самодовольном ожидании, когда же под лопатками начнут прорезываться крылья. И не в том, чтобы погордиться своими подвигами перед остальными грешниками непостящимися. Смысл поста не в ослеплении, в прозрении. В том, чтобы, добровольно утеснив себя, абсолютно честно и беспощадно увидеть себя. Если человек честен с самим собой, такое прозрение всегда болезненно.

3. Но как пройти через боль обнаружения своего грешного подполья? Чтобы пост стал истинной и самой совершенной духовной гигиеной человека, недостаточно увидеть гнойники своей души, их надо вскрыть, а затем уврачевать. Выворачивать свое исподнее, изливать сокровенное нужно не перед подружкой и даже не перед психотерапевтом. Ни сочувствие симпатизирующего тебе человека, ни знания психолога тут не помогут. Обращаться надо к Творцу. Только Создатель способен исцелить. В таинствах Церкви действующей силой является не другой человек, не такое же, как и ты, немощное творение - священник, нет. Во время таинства за видимой стороной происходящего есть невидимая сторона. Когда нетварная сила - Благодать Божья - нисходит на нас и освящает нашу душу и плоть, приобщая нас к Божественному естеству, оживотворяя нас и воссозидая в жизнь вечную. То есть таинство исповеди и таинство причащения - обязательная часть поста.

Наши предки знали более ста видов постных пирогов, может, поэтому постились все легко и охотно. Фото: РИА Новости www.ria.ru

4. Но почему пост - битва? И кто тут враг? Окружающие, соблазнительно поедающие все для тебя запретное? Твой аппетит? Физическая слабость? Самоуспокоенность? Лень? Не все так просто. Пост - наш порыв к Богу, через тину дней - к Нему. И есть сила, которой эти наши устремления неугодны. Вот и искушает она нас - предложениями греха. Соблазном отклонения от выбранного пути. Искушения - своего рода испытания, проверка нас опасной, сложной, соблазнительной ситуацией, проверка, выявляющая наши действительные внутренние склонности и качества. Искушения бывают внешние - скорби, унижения; и внутренние - наши собственные страстные помышления, которые подчас, а в пост особенно, подобны зверю, сорвавшемуся с цепи. Ведь при любом телесном воздержании наше тело - "завеса нашей плоти", отделяющая нас от невидимого мира, утоньшается, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. Это может стать вредным и даже опасным, если человек не защищается - молитвой, таинствами Церкви от воздействия "духов злобы поднебесных". Вот и начинается в человеке борьба - со своей раздражительностью, со своей невесть откуда взявшейся злобой или с самовозношением... Страстей много, перечислять - места не хватит. Главное - понять: сдаваться нельзя, а победить, опираясь только на свои силы, невозможно. Значит, начинают пост с разговора со священником: "Батюшка, на какие ограничения благословите?" - в еде, в супружеских отношениях, в молитве: у каждого своя мера, и брать надо по силам. Пост начинается не с меню, с благословения и молитвы. Молятся в пост особенно усердно, стараясь не пропускать утреннего и вечернего правила. Советуется расширить ежедневный круг молитв за счет псалмов, домашнего разбора текстов богослужения на русском языке - чтобы лучше понимать, что происходит в храме.

Если пост превращают в лакомство, но из правильных продуктов, это не пост, чревоугодие. Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

5. И где в этих боях любовь? К кому? К ближним, к дальним, к Христу, чье Рождество мы будем приветствовать через сорок дней. Вопрос любви в пост принципиален. Есть критерий, позволяющий определить, на пользу ли нам воздержание. Способен ли ты помочь нуждающимся, быть милосердным, простить обидчиков, удержаться от злословия, не кичиться перед непостящимися? Если "да", все в порядке. Потому что, как пошутил один святой, "если бы в посте все дело было бы в еде, то святыми были бы коровы".

Компетентно

"Мы не телоубийцы, мы убийцы наших страстей", - учил святой Амвросий Оптинский. Поэтому монастырский устав поста с пугающим словом "сухоядение" (отказ от вареной пищи), который последние годы публикуют в СМИ, мы печатать не станем. Монастырский устав не годится для активно работающих или, наоборот, нездоровых людей, пожилых или интенсивно растущих. Пост для верующих мирян - это обычно отказ от мясного, молочного, птицы, яиц, алкоголя; рыбу можно все дни, кроме среды и пятницы. Для детей, беременных, кормящих матерей, учащихся, людей, интенсивно работающих, есть послабления. Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. В Сочельник, 6 января, не едят до первой звезды. Накладывают пост и на развлечения, отказываясь от развлекательных передач, многие выходят из соцсетей или хотя бы избегают там споров. Касается пост интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться любовью и уважением к чувствам и потребностям своей второй половины.