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Рубрика: Спорт

Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Федор Чалов на тренировке сборной России. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Федор Чалов на тренировке сборной России. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал недавний вызов натурализованного бразильца Ари в национальную команду России вместо бывшего тогда травмированным Артема Дзюбы. Анзор Амберкович отметил, что выбрал бы в этой ситуации другое решение.

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"Дзюбы не было в сборной, и на его место берут Ари. Ребята, но он же и близко к этой роли не подходит! - сказал Кавазашвили корреспонденту "РГ". - Есть Федор Чалов, молодой пацан, которому мы должны бы доверять. Но я же не могу сказать Станиславу Черчесову: не ставь Ари, ставь Чалова. Это не моя епархия, я не могу в это лезть. Это мое мнение, и навязывать его я не могу".

Ари дебютировал за сборную России в контрольном матче с Германией, который закончился поражением нашей команды со счетом 0:3. На следующую игру против Швеции, состоявшуюся в рамках Лиги наций, вышел Дзюба, но это не помогло сборной, которая проиграла 0:2. При этом Чалов остался в запасе на оба матча. Отметим, что 20-летний нападающий ЦСКА на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России, в 15 играх забив девять мячей.

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