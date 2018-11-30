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30.11.2018 17:25
Рубрика: Власть

Песков рассказал о формате встречи Трампа и Путина в Буэнос-Айресе

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп переговорят на саммите G20 в Буэнос-Айресе "на ногах", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Напомним, полноценная встреча двух лидеров долго готовилась и была согласована, однако накануне вылета в Буэнос-Айрес Трамп объявил о ее отмене, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Фото: REUTERS/Martin Acosta
Путин начал участие в мероприятиях G20

Трамп и Путин пересекутся "на ногах", как и другие лидеры, передает РИА Новости со ссылкой на Пескова. При этом, по его словам, замена двухсторонней встречи с Трампом пока не определена, поскольку окончательная программа Путина на саммите "двадцатки" находится в процессе верстки.

Известно, что в планах российского лидера переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.

Ранее Песков заявлял, что решение президента США отказаться от встречи с Владимиром Путиным означает, что обсуждение важных вопросов международной и двусторонней повестки откладывается на неопределенное время. При этом он подчеркнул, что из-за отмены переговоров у президента РФ "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь на саммите "Группы двадцати" в Аргентине, тоже прокомментировал журналистам отмену встречи. По его словам, этот шаг отнюдь не будет способствовать решению международных проблем.
"Естественно, насильно мил не будешь, - сказал он, давая интервью телеканалу "Россия 24". - Если в этой ситуации президенту США давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая".

В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине Россия и США
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