УЕФА открыл дело против "Спартака" из-за выбежавшего на поле фаната

Московский "Спартак" может быть наказан из-за фаната, выбежавшего на поле во время игры Лиги Европы с "Рапидом". Соответствующее дисциплинарное дело в отношении клуба открыл Союз европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Напомним, во втором тайме встречи, состоявшейся в четверг, 29 ноября, молодой человек промчался через полполя и подбежал к капитану москвичей Денису Глушакову. Судя по всему, он был готов напасть на футболиста, против которого выступают активные фанаты "Спартака". Но Глушаков оттолкнул фаната, а затем подоспели другие игроки и стюарды, и драку удалось предотвратить.

Мужчина был задержан полицией. В его отношении возбуждено административное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, - 15 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных соревнований на срок до семи лет.

Инцидент произошел при счете 1:0 в пользу москвичей. В оставшееся время "Спартак" пропустил два мяча и проиграл.

"Мне понравилась реакция футболистов в том эпизоде. Была провокация со стороны этого парня. И бесследно она не прошла. Мы пропустили после этого голы и уступили", - заявил после игры наставник москвичей Олег Кононов.

Отметим, что "Спартаку" также вменяется в вину блокирование болельщиками лестничных проходов. Дело рассмотрят 13 декабря.