Сразу два крутых матча подарит нам 16-й тур чемпионата России по футболу в это воскресенье. Вечером встретятся два последних чемпиона - "Спартак" и "Локо", а чуть раньше отношения будут выяснять "Ростов" и ЦСКА.

Команда Валерия Карпина очень неплохо проводит этот сезон, уверенно закрепившись в верхней части таблицы и явно претендуя если не на призовые места, то точно на еврозону. Впрочем, сейчас у ростовчан явный спад - всего одна победа в предыдущих шести матчах при трех поражениях.

У ЦСКА, несмотря на печальные результаты в Лиге чемпионов, в РПЛ дела идут неплохо - два недавних матча "армейцы" выиграли, причем в 14-м туре был побежден возглавляющий турнирную таблицу "Зенит".

Есть все основания ждать от этой встречи, которая начнется на "Ростов Арене" в 16:30, интересного футбола. Будем ждать.