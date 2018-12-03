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03.12.2018 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Розздравнадзор заступился за врачей, отрезавших обе ноги пенсионерке

Проверка Розздравнадзора показала, что действия врачей воронежской больницы, ампутировавших 89-летней пакиентке одну за другой обе ноги, были правильными.

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- Предварительно: тактика врачей была абсолютно правильной. Там была влажная гангрена на той ноге, которую удаляли. А вот та, где были черные пальцы - она уже год с черными пальцами была, - рассказал РИА Новости представитель регионального управления Росздравнадзора Александр Шлыков. Он отметил, что для окончательного заключения понадобятся выводы судебно-гистологической экспертизы.

Напомним, в ошибке врачей обвинил сын пациентки. После того, как 4 ноября Марии Дроновой ампутировали левую ногу, он написал заявление в правоохранительные органы: в больницу пенсионерка поступила с диагнозом "гангрена правой стопы". Три дня спустя женщине удалили вторую ногу, а в ночь на 21 ноября она скончалась.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). Уголовное расследование не является доказательством вины врача, отметила представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Халатность врачей
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