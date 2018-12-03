Розздравнадзор заступился за врачей, отрезавших обе ноги пенсионерке

Проверка Розздравнадзора показала, что действия врачей воронежской больницы, ампутировавших 89-летней пакиентке одну за другой обе ноги, были правильными.

- Предварительно: тактика врачей была абсолютно правильной. Там была влажная гангрена на той ноге, которую удаляли. А вот та, где были черные пальцы - она уже год с черными пальцами была, - рассказал РИА Новости представитель регионального управления Росздравнадзора Александр Шлыков. Он отметил, что для окончательного заключения понадобятся выводы судебно-гистологической экспертизы.

Напомним, в ошибке врачей обвинил сын пациентки. После того, как 4 ноября Марии Дроновой ампутировали левую ногу, он написал заявление в правоохранительные органы: в больницу пенсионерка поступила с диагнозом "гангрена правой стопы". Три дня спустя женщине удалили вторую ногу, а в ночь на 21 ноября она скончалась.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). Уголовное расследование не является доказательством вины врача, отметила представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.