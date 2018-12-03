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03.12.2018 03:20
Рубрика: Общество

Россияне определили момент, когда начинается старость

Текст: Ольга Игнатова
Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем. 27 процентов говорят, что признаками старости является отсутствие возможности обеспечивать себя, 26 процентов уверены, что старость - это прекращение активной трудовой деятельности и зависимость от окружающих.

Только пятая часть россиян (20 процентов) связывает наступление старости с формальным выходом на пенсию. Такое мнения россияне высказали в ходе исследования качества жизни "Bayer Барометр", инициированного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международной компанией Bayer (имеется в распоряжении "Российской газеты).

Фото: Depositphotos.com
В каких сферах микробизнеса востребованы пожилые люди

Рассуждая об образе жизни пожилого человека, респонденты отмечают, что после 60 лет необходимо прилагать больше усилий, чтобы вести активный образ жизни и поддерживать здоровье (85 процентов). 76 процентов указывают на проблемы, связанные с поддержкой привычного ритма жизни. Однако 78 процентов респондентов считают, что после перехода этого возрастного рубежа вести активный образ жизни можно.

60 процентов респондентов от 60 лет и старше указывают на сложности обучения и переквалификации в пожилом возрасте. Тем не менее 74 процента заявили о стремлении изучать что-то новое, а 46 процентов отметили важность продолжения профессиональной деятельности.

"Профилактика и лечение социально значимых заболеваний, безусловно, остаются важнейшими задачами здравоохранения для сохранения активности и увеличения продолжительности жизни пожилых людей в нашей стране. Для нас "Bayer Барометр" - это еще одна возможность привлечь внимание общества и государства к проблемам повышения качества медицинской помощи и обеспечения доступности передовых методов лечения", - отмечает директор по коммуникациям и связям с государственными и общественными организациями компании Bayer в СНГ Ирина Лаврова.

Доступность качественной медицинской помощи, действительно, ключевой фактор увеличения продолжительности жизни, считают 64 процента россиян. "Стимулирование активного долголетия - одно из ключевых направлений, обозначенных в прогнозах социального и экономического развития РФ до 2024 года.

Для успешного продвижения в решении этих задач необходимо внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и мониторинг состояния общественного здоровья", - подчеркивает генеральный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии", главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Среди других факторов, которые влияют на увеличение продолжительности жизни, респонденты отметили различные компоненты здорового образа жизни (отсутствие вредных привычек, физическая активность и спорт, а также здоровое питание) - их назвали половина или более опрошенных (50-56 процентов). Также 57 процентов указали на важность хорошей экологической обстановки.

Фото: depositphotos.com
Эксперты сообщили, где чаще всего работают пенсионеры

"Проблемы пожилых людей очевидны и они связаны отнюдь не только со здоровьем. Статус, интересы, жизненный тонус, круг общения - это лишь некоторые элементы качества жизни в любом возрасте. В последнее время они привлекают все большее внимание наших коллег-исследователей - социологов, психологов, экономистов и даже педагогов. Преодоление негативного фона вокруг старости, отношения к пожилым, как к "отработанному материалу", должно стать приоритетом общества, в том числе и демографической политики государства. Необходимо отказаться от понимания демографической политики только как стимулирования рождаемости, а равноценной ее частью считать и увеличение продолжительности активной, полноценной, осмысленной жизни", - отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

"Современное поколение пенсионеров во всем мире сейчас быстрее воплощают свои мечты, чем молодежь в свои 20, - считает доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина. - Они ходят на вечеринки и занимаются спортом больше, чем молодые совершеннолетние. Почти четверть (23 процента) любят принимать участие в спортивных мероприятиях и столько же любят заниматься волонтерской работой. 62 процента пенсионеров озабочены состоянием своего здоровья, но 40 процентов намерены его сохранять и поддерживать, не пользуясь услугами здравоохранения. В первый же год выхода на пенсию 17 процентов людей начинают тренироваться ежедневно.

Исследование: Пенсионеры с низким доходом чаще приходят на выручку

Люди в возрасте составляют серьезную конкуренцию молодежи, когда речь идет о поддержании контакта с приятелями. У них так же их много - в среднем, пять или шесть.

Таким образом, сейчас люди в 60-65 лет - это активная часть общества, делают вывод исследователи. "Изменения качества жизни современных российских пенсионеров, ее более активный и прогрессивный характер будут способствовать формированию иного, более оптимистичного восприятия старости, во многом определяя активность пожилых людей после выхода на пенсию", - добавляет Инга Корягина.

Общество Наука и образование ВЦИОМ
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