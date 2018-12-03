Украина проведет военные учения у российских границ

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести учения в областях, где объявлено военное положение. О своих планах глава государства рассказал во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

"Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди", - проинформировал Порошенко. По его словам, Киев использует все возможности, которые дает военное положение, введенное на срок в 30 дней, якобы для предупреждения агрессии со стороны России.

Украинский президент также заявил, что, якобы, располагает информацией о резком увеличении российских войск вдоль границы, однако не привел никаких доказательств.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу") незаконно пересекли границу РФ и произвели несколько опасных маневров в Керченском проливе. Российские пограничники задержали суда-нарушители. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море.

В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию. "Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - заявили на Смоленской площади.

Киев после инцидента ввел военное положение в 10 областях Украины сроком на месяц и ввел запрет на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны. Только за минувшие сутки, по словам представителя Погранслужбы Украины Андрей Демченко, в страну не пустили около 50 граждан РФ. В целом за минувшие выходные поток россиян сократился вдвое.