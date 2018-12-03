Volkswagen презентовал спецверсию "Жука"

В Volkswagen решили отметить годовщину завершения серийного производства Beetle и Beetle Cabriolet оригинальным образом. Компания выпустила спецверсии легендарного "Жука" под названием Final Edition. Их презентовали на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как уточнили в пресс-службе Volkswagen, спецверсии были созданы на базе последней серии, после которой производство модели завершилось - Última Edición. Эта версия "Жука" вышла в 2003 году.

Автомобили Final Edition выпущены в эксклюзивных цветах Safari Uni (бежевый) и Stonewashed Blue (светло-синий). Также заказчикам доступны версии Pure White (белый) Deep Black (перламутровый черный), а также Platinum Grey (серый). Кабриолет проучил коричневую тканевую крышу.

Особенность спецсерии Final Edition - шильдик Beetle на задней двери, колеса, имеющие ретро-дизайн, а также эксклюзивные для модели двигатели мощностью 176 л.с. в комплекте с 6-ступенчатой АКПП.

Между тем, другая модель компании, хэтчбек Volkswagen Golf, стала бестселлером на европейском рынке благодаря электроприводу.