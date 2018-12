Киноинститут в США составил список лучших фильмов и сериалов года

Американский киноинститут AFI составил список лучших десяти фильмов и сериалов года.

Независимый коммерческий американский институт киноискусства (AFI - The American Film Institute) составил список покоривших коллегию картин и телешоу в этом году, в котором трудно не отметить обязательный для всех современных топ-листов упор на толерантность. Например, целых четыре фильма и один сериал обсуждают проблему прав и жизненных тягот афроамериканского населения, а тему ЛГБТ-бытия поднимают сразу два шоу Райана Мерфи.

Список фильмов следующий:

1) полицейская социальная сатира "Черный клановец" (Blackkklansman), режиссер - Спайк Ли;

2) freedom-fighter-блокбастер "Черная пантера" (Black Panther), режиссер - Райан Куглер;

3) школьная мелодрама о кризисе жизни в теле восьмиклассницы от дебютанта и экс-стендапера "Восьмой класс" (Eighth Grade), режиссер - Бо Бернем;

4) возносимая критиками черная костюмированная комедия с элементами абсурда "Фаворитка" (The Favourite), режиссер - Йоргос Лантимос;

5) неспешный "идеальный триллер" о вере, трупах и экологической опасности от автора "Таксиста", "Людей-кошек" и фильма "Мисима: Жизни в четырех главах" - "Первая реформатская церковь" (локализованная как "Дневник пастыря"; First Reformed), режиссер - Пол Шредер;

6) образцовый "оскароносный" роуд-трип "Зеленая книга" (Green Book), режиссер - Питер Фаррелли,

7) драма об изнасиловании, невиновности и неподвластной расизму любви "Если бы Бил-стрит могла заговорить" (If Beale Street Could Talk), режиссер - Барри Дженкинс;

8) вечнозеленая сказка о чуть строгой и прекрасной волшебнице-няне "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns), режиссер - Роб Маршалл;

9) акустический хоррор о родительской доле "Тихое место" (A Quiet Place), режиссер - Джон Красински;

10) четвертая версия мюзикла о творческом кризисе и талантливой молодости "Звезда родилась" (A Star Is Born), режиссер - Брэдли Купер.

Специальная награда - у черно-белой драмы о бунтарских снах, меланхоличной памяти и диалоге со смертью "Рома" (Roma), режиссер - Альфонсо Куарон.

Список телевизионных шоу следующий:

1) боевитая драма о опасностях шпионской жизни агентов КГБ в американском тылу "Американцы" (The Americans), автор - бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг;

2) безупречно поданная драма о современном Икаре с пистолетом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), автор - Райан Мерфи;

3) драма о взрослении в ритме хип-хопа "Атланта" (Atlanta), автор - Дональд Гловер;

4) черная комедия о непростой жизни морпеха-киллера, возжелавшего стать актером, "Барри" (Barry), авторы - Билли Хейдер и Алек Берг;

5) небесной красоты, чистоты и силы драма об эволюции самого изобретательного и рефлексивного адвоката на свете "Лучше звонит Солу" (Better Call Saul), авторы - Винс Гиллиган и Питер Гулд;

6) украшенная сединами комедия о попытке красивого прощания с прошлым величием "Метод Комински" (The Kominsky Method), автор - Чак Лорри;

7) кофейно-бисквитный пасквиль в вудиалленовском стиле о том, что женщины умеют пошло шутить не только на кухне, "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), автор - Эми Шерман-Палладино;

8) трансгендерно-танцевальный баттл с отсылками к болезненно раскрепощенной культуре 80-х "Поза" (Pose), автор - Райан Мерфи;

9) драма о том, что богатые тоже плачут в перерывах между интригами - "Наследники" (Succession), авторы - Адам МакКей, Уилл Феррелл и Джесси Армстронг,

10) выбивающая уже третий сезон подряд слезы из зрителей семейная мелодрама о близнецах и недостатках как достоинствах "Это мы" (This Is Us), автор - Дэн Фогельман.