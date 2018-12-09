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09.12.2018 16:48
Рубрика: Власть

Песков раскрыл детали подготовки телефонных бесед Путина

Текст: Кира Латухина

О том, как происходят международные телефонные переговоры на высшем уровне, в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"

Напомним, что уже которую неделю в СМИ и не только обсуждают несостоявшийся разговор лидеров России и Украины. Об этом факте сообщил сам Петр Порошенко.

"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов. Иногда не находит понимание", - пояснил Песков. Сколько попыток запросить такой разговор после инцидента в Керченском проливе делал Киев, в Кремле не сообщили.

В Киеве считают, что "не совсем трезвый Порошенко" сглазил экспресс

Напомним, что ситуацию комментировал уже и сам Владимир Путин. Президент сказал, что дело не в том, что он уклоняется и не хочет говорить с Порошенко. "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - заметил глава государства и раскрыл комбинацию: Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации и перекладывает ответственность на Россию, затем пытается показать, как успешно он решает проблемы. "Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - отрезал Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Администрация Президента Отношения России и Украины
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