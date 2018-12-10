Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, заявила о своей невиновности и потребовала освобождения под залог. Гражданка Китая заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере, пока местные власти не примут решение о ее экстрадиции в США. Женщина страдает гипертонией и опасается ухудшения состояния здоровья в заключении.

Обвинение настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу осталась под стражей, так как в случае освобождения она может выехать из страны в Китай.

Также подозреваемая заявила о намерении оспаривать обвинения в американском суде, передает РИА Новости. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде. Китай пообещал Канаде серьезные последствия, если финансового директора не освободят немедленно.

Ваньчжоу обвиняют в причастности к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях. По мнению Вашингтона, Huawei экспортировала свою продукцию в Иран с 2016 года. Верховный суд провинции Британская Колумбия продолжит слушания по делу об аресте уже сегодня.

Мэн Ваньчжоу также является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. В китайской компании заявили, что "не знают о каком-либо вреде со стороны г-жи Мэн".