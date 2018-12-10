Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле - соучастник убийства оппозиционного саудовского журналиста, колумниста американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Ранее турецкая сторона направила запрос Эр-Рияду о выдаче подозреваемых в причастности к убийству журналиста. Однако глава саудовского МИД Адиль аль-Джубейр ответил, что его страна не намерена выдавать своих подданных.

Анкара заявила, что разочарована отказом. "Отказ от выдачи виновных разочаровал, - отметил Алтун. - Становится ясно, что генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле тоже является соучастником преступления".

Теперь Анкара готова передать дело об убийстве журналиста в международные судебные инстанции, объявил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, чтобы попытаться добиться выдачи подозреваемых с помощью международного сообщества.

Уголовный суд Стамбула выдал в конце ноября ордер на арест 15 человек, которых турецкая сторона считает причастными к убийству Хашкаджи. В их числе бывший выскопоставленный сотрудник саудовской разведки и экс-советник наследного принца Саудовской Аравии.