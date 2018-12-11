Михаил Ефремов назвал бредом информацию о скандале со своим участием

Советский, российский актер театра, кино и телевидения Михаил Ефремов опроверг прозвучавшие накануне в СМИ сообщения, где его обозначали как участника скандала в одной из московских клиник.

Согласно ранее появившейся информации, артист привез в больницу свою маму, Народную артистку РСФСР Аллу Покровскую, которой из-за сильных болей в спине понадобилась госпитализация.

При этом у Ефремова возник - сообщалось - конфликт с персоналом учреждения из-за проблем с парковкой на его территории.

Как сообщает РИА Новости, артист отрицает, что проблемы имели место. Согласно его комментарию, никаких инцидентов не было. "И то, что нас не пускали, это бред", - добавил Ефремов. Уточняя, что "всё хорошо, всё в порядке".

Алле Покровской 81 год. Актриса известна по фильмам "Июльский дождь", "Дневник директора школы", "Охота на лис", "Высоцкий. Спасибо, что живой". Ее визит к врачам в МХТ имени Чехова агентству также подтвердили, назвав плановым обследованием.

Михаилу Ефремову 55 лет. Отец - актер, режиссер и педагог Олег Ефремов. На экранах - с середины семидесятых. Известен по фильмам и сериалам "Когда я стану великаном", "Виват, гардемарины!", "Граница. Таежный роман", "Пьяная фирма", "Оттепель", серии "Антикиллер".