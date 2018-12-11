Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США

Похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой пройдут в США. Туда из России будет отправлен прах известной правозащитницы.

"Прах Людмилы Михайловны Алексеевой будет захоронен в США, где проживают все ее родственники и похоронен ее муж", - сообщила ТАСС исполнительный директор группы Светлана Астраханцева.

Она добавила, что прах Алексеевой переправит в Соединенные Штаты сын Михаил.

Напомним, Алексеева скончалась 8 декабря. Церемония прощания с ней прошла в Москве во вторник, 11 декабря. В ней принял участие и президент Владимир Путин.

"Это был светлый, мужественный и сильный человек, - отметил Путин позже на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. - Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть".