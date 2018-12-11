Тюремное ведомство официально подтвердило, что готовится к закрытию знаменитой колонии, которая первой начала принимать "на постой" пожизненно осужденных. В ближайшее время скорее всего станет историей колония "Черный беркут" в Свердловской области. Окончательное решение еще не принято, но все к тому идет: заключенных в колонии уже не осталось.

"В лесу, размером превышающем территории Германии, где зимой температура достигает минус 40 градусов, в семи часах езды от ближайшего города, несколько сотен человек содержатся в тюрьме для лиц, осужденных за убийства", так рассказали о "Черном беркуте" создатели документального фильма "Приговоренные", побывавшие там несколько лет назад.

Но в этом году последние сидельцы уже были переведены из колонии в другие казенные дома. Иногда пожизненно осужденных называют смертниками - в переносном смысле, мол, сидеть им до самой смерти. Однако многие обитатели "Черного беркута" были смертниками в самом прямом смысле: в былые годы суд приговорил их к расстрелу, но потом этим людям смертная казнь была заменена на другое наказание. Иногда на пожизненное заключение, иногда на определенный срок до 25 лет. Тюрьма была разделена на две части. В одной отбывали наказание в том числе смертники, получившие конкретные срок. В другой сидели пожизненно осужденные. Особый режим предполагает, что человек круглосуточно находится под замком, а охрана соблюдает повышенные меры безопасности.

Пожизненно осужденные, как правило, содержатся в камерах по два человека. "По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника колонии осужденные могли содержаться в одиночных камерах, - рассказали "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. - Осужденные трудились непосредственно в камерах или специальных рабочих помещениях камерного типа".

Последний осужденный был вывезен из "Черного беркута" еще 9 августа 2018 года

Впервые местом не столь отдаленным территория, затерянная в лесах Свердловской области, стала в 30-х годах прошлого века. Тогда приказом НКВД СССР был образован один из крупнейших лагерей "Н" в Свердловской области, а в последствии - и места содержания мобилизованных трудармейцев.

Непосредственно колония, ставшая знаменитым "Черным беркутом", была создана в конце 60-х годов на базе Лозьвинского леспромхоза комбината "Серовлес" всесоюзного объединения "Свердлеспром". С 1980 года в учреждении был введен особый режим. В 1983 году ИК-56 стала первым и единственным учреждением в СССР, где за забором, с периметром чуть больше 600 метров, содержались осужденные, которым смертная казнь заменена на содержание в особых условиях сроком от 15 до 20 лет.

"Они, как и другие, работали на складе и занимались разделкой древесины, производством технологической щепы, выпуском тары и товаров народного потребления, отгрузкой готовой продукции в железнодорожных вагонах министерства путей сообщения, - рассказывают во ФСИН. - С 1994 года в колонии начали содержаться и осужденные, приговоренные к пожизненному заключению".

С 1997 года - то есть более 20 лет - колонией руководил полковник внутренней службы Субхан Дадашбала оглы Дадашов. Его называют легендой. В фильме он рассказывает, как лейтенантом приехал в "Черный беркут", где в итоге стал начальником. Ни один из заключенных не провел в колонии больше времени, чем прослужил там начальник. "За всю службу не было допущено происшествий, хотя ситуации бывали разные", - рассказал полковник Дадашов.

Причиной закрытия "Черного беркута", как пояснили во ФСИН, стали бытовые условия. Старый казенный дом обветшал и не соответствует современным требованиям.