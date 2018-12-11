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Сайт Google+ экстренно закроют

11.12.2018,  
12:46
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания Google значительно раньше запланированного срока закроет социальную сеть Google+. Причиной стала серьезная ошибка, обнаруженная в движке (API) интернет-ресурса.

Из-за уязвимости разработчики приложений, использующие API Google+, могли получать несанкционированный доступ к информации о пользователях, которая не была помечена ими как общедоступная.

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В результате, как утверждается, данные примерно 52 миллионов пользователей соцсети могли быть скомпрометированы, однако в Google эту информацию отрицают.

Несмотря на это, компания приняла решение закрыть пользовательскую версию Google+ в апреле 2019 года, хотя ранее прекращение работы сайта было запланировано на август. Разработчикам приложений, использующие API соцсети, закроют доступ к движку в течение ближайших трех месяцев.

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