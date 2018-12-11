Сайт Google+ экстренно закроют

Компания Google значительно раньше запланированного срока закроет социальную сеть Google+. Причиной стала серьезная ошибка, обнаруженная в движке (API) интернет-ресурса.

Из-за уязвимости разработчики приложений, использующие API Google+, могли получать несанкционированный доступ к информации о пользователях, которая не была помечена ими как общедоступная.

В результате, как утверждается, данные примерно 52 миллионов пользователей соцсети могли быть скомпрометированы, однако в Google эту информацию отрицают.

Несмотря на это, компания приняла решение закрыть пользовательскую версию Google+ в апреле 2019 года, хотя ранее прекращение работы сайта было запланировано на август. Разработчикам приложений, использующие API соцсети, закроют доступ к движку в течение ближайших трех месяцев.