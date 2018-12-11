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11.12.2018 20:56
Рубрика: В мире

В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому

Вопиющим нарушением свободы СМИ назвала Европейская федерация журналистов (EFJ) решение оставить под стражей руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Херсонский апелляционный суд во вторник, 11 декабря, отклонил жалобу на решение горсуда продлить арест журналиста до 28 декабря.

"Мы уже несколько раз выражали серьезную обеспокоенность по поводу длительного содержания Кирилла Вышинского под стражей до суда, которое с июля несколько раз продлевалось", - приводит РИА Новости слова генерального секретаря EFJ Рикарду Гутьерреша.

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Он напомнил, что Вышинский должен был выйти из СИЗО 4 ноября, однако всякий раз сроки продлялись.

"Мы не можем понять причины этого продления, которое нам кажется абсолютно негуманным", - отметил генсек федерации.

По его словам, EFJ вновь призывает украинские власти и судебную систему этой страны "воздерживаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных корреспондентов в Украине", поскольку это оказывает влияние "на свободный поток информации".

Напомним, Вышинского арестовали 15 мая. Он обвиняется в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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