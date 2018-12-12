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12.12.2018 03:50
Рубрика: Общество

Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели в открытом космосе 7 часов 45 минут. Именно столько времени понадобилось для обследования "Союза МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. "По-прежнему неясно, где просверлили корабль - на Земле или в космосе, - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Какой-то вывод можно будет сделать только после 20 декабря".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Напомним, во вторник вечером российские космоноваты с помощью двух манипуляторов "Стрела" добрались до корабля "Союз МС-09". Затем они вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию, после чего разрезали и отогнули микрометеоритную защиту.

Кононенко и Прокопьев взяли несколько проб с внешней стороны отверстия, сделали соскобы обнаруженного материала. Также они вырезали и поместили в специальный контейнер кусок обшивки, на котором должны остаться следы от сверла. Контейнер будет передан для изучения "соответствующим органам", пишет ТАСС.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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