Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием зарубежных звезд

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны министерство культуры предлагает создать отечественный фильм "Нюрнберг" с участием зарубежных звезд кино. Всего же план празднования включает больше сотни основных мероприятий. Президент Владимир Путин назвал проекты интересными.

"Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена", - подчеркнул Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в Кремле в среду, 12 декабря.

"75-летие Победы - это большое событие в жизни нашей страны, да, думаю, и для всего мира", - заметил президент и призвал чиновников подготовить это мероприятием достойным образом, подходить к работе творчески и без формализма.

"Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции "под отчет", - заявил Путин. - Святые символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество".

При подготовке к юбилею самое пристальное внимание президент призвал уделить детям и юношеству, чтобы "вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей семьи и родины в целом".

Нужно искать и показывать еще неизвестных героев Великой Отечественной войны, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов, запускать тематические конкурсы и опросы в социальных сетях, также следует "создавать достойные документальные и полноформатные фильмы", добавил Путин. "Они должны соединять прошлое, сегодняшний день и будущее. И будем надеяться, что будут яркими, хорошими творческими работами, которые порадуют всех нас", - выразил пожелание глава государства.

У министерства культуры уже есть конкретное предложение.

Как заметил министр культуры Владимир Мединский, память хранится в том числе в кинокартинах. В этом году, по словам министра, при поддержке ведомства вышли три больших фильма о войне, не считая сериалов. Это "Несокрушимый", "Собибор", который выдвинут на "Оскар", а также "Т-34", премьера которого готовится через пару недель.

К 75-летию Победы минкультуры предлагает создать масштабную российскую киноленту, посвященную Нюрнбергскому процессу. Эта тема, по словам Мединского, "требует достоверного освещения в отечественном кино", он посетовал, что сейчас она "исторически полностью приватизирована США".

"Во многих фильмах, произведениях американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, а роль Советского Союза там практически сводится на нет", - заметил он.

Исправить положение и украсить 75-летие Победы в 2020 году могла бы премьера фильма "Нюрнберг", посвященного "деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы".

"Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав", - сказал Мединский. Это центральный кинопроект к 75-летию Победы, и министр попросил президента дать поручение минфину его рассмотреть. Стоимость киноленты на заседании не прозвучала.

"Интересные проекты, давайте рассмотрим", - прокомментировал Путин.

Всего в план празднования 75-летия Победы вошли более 100 ключевых мероприятий. Основной площадкой станет музей Победы на Поклонной горе, до 2020 года здесь планируется завершить капремонт главного здания, а выставочное пространство сделать более современным. "То есть, актуализировав для молодежи то, что находится внутри музея", - пояснил Мединский.