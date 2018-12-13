Какие темы обсудят в Бресте на заседании Совмина Союзного государства

Подготовка мероприятий к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне включены в программу заседания Совета Министров СГ, которое состоится 13 декабря в Бресте.

В повестке дня брестской встречи, которая состоится с участием премьер-министра РБ Сергея Румаса и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, анонсировано более двадцати вопросов.

Среди магистральных тем агентство выделяет "торгово-экономическое сотрудничество двух государств, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу до 2022 года, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год".

Как уже сообщалось, динамика экономического сотрудничества в рамках Союзного государства устойчиво набирает темпы. Товарооборот Беларуси и России за январь-октябрь текущего года уже составил $29,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%. Москва продолжает оставаться основным торговым партнером РБ: на ее долю в январе-октябре пришлось 49,6% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,3% экспорта, 59,5% импорта. А в топ-5 позиций белорусского экспорта в Россию входят грузовые автомобили, сыры и творог, говядина, тракторы и седельные тягачи, части для автомобилей и тракторов.

Участники заседания в Бресте уделят особое внимание вопросам, касающимся формирования бюджета, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии СГ в области науки и техники.

Предполагается рассмотреть также, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также участии СГ в финансировании создания музея-усадьбы Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

По итогам заседания, как уже сообщал "СОЮЗ", предусмотрено подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.



