Полиция задержала родственников страсбургского террориста

Во Франции задержали родственников 29-летнего парня, устроившего стрельбу в центре Страсбурга. Под стражу помещены родители и двое братьев злоумышленника. Один из них числится в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности. "Такая мера предпринята для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением", - пояснили в правоохранительных органах.

Напомним, во вторник вечером ранее судимый местный житель открыл огонь по людям на улице Орфевр. Стрелял без разбора, но целился в голову, выкрикивая "Аллах акбар". Два человека погибли на месте, один скончался позже в больнице. Еще 13 - пострадали.

На место происшествия прибыл находившийся поблизости военный патруль. Солдаты стали преследовать террориста. Но злоумышленник остановил такси и, угрожая оружием, заставил водителя отвезти его в южный квартал Недорф.

Полиция и жандармы продолжают искать подозреваемого в совершении преступления. Известно, что он ранен в руку.

По данным СМИ, преступление совершил 29-летний местный житель по имени Шериф, который находился в списке "S" местных спецслужб по подозрению в экстремизме и угрозе национальной безопасности.