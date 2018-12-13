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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

В Москве состоится премьера спектакля "Один день в Макондо"

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Премьера спектакля "Один день в Макондо" по роману Маркеса "Сто лет одиночества", Студия театрального искусства Сергея Женовача, сценическая композиция и режиссура Егора Перегудова, 15, 16, 22, 23 декабря.
Новый спектакль Егора Перегудова по Маркесу - это долго, но вкусно. Девять часов с перерывом на обед в аутентичном латиноамериканском стиле. Фото: Предоставлено пресс-службой СТИ Новый спектакль Егора Перегудова по Маркесу - это долго, но вкусно. Девять часов с перерывом на обед в аутентичном латиноамериканском стиле. Фото: Предоставлено пресс-службой СТИ
Новый спектакль Егора Перегудова по Маркесу - это долго, но вкусно. Девять часов с перерывом на обед в аутентичном латиноамериканском стиле. Фото: Предоставлено пресс-службой СТИ

Это долго, но вкусно. Подготовку к новому, девятичасовому спектаклю в СТИ стоит начать с изучения меню латиноамериканской кухни. Пару часов в перерыве между "Одиночеством любви" и "Одиночеством смерти" там отводится на театральный обед в аутентичном стиле из блюд, приготовленных, если верить рецептам, все же в лучших традициях русского психологического театра. Фасолевый суп прабабушки Урсулы, куриный тостадос по-цыгански, жареная кукуруза с томатной сальсой и йогуртом, колумбийский лимонад из алое… Теперь им сопровождать фантазии в духе магического реализма, живую музыку, акробатику, танцы, пластические интермедии, импровизации и этюды.

Спектакль идет в течение всего дня, и такой формат СТИ пробует впервые. Возник он как продолжение дипломной работы в ГИТИСе "Сто лет одиночества" на курсе Женовача. "Важно было сохранить легкое дыхание студенческого спектакля, несмотря на то что играют его уже профессиональные артисты на профессиональной сцене, - пояснял режиссер Егор Перегудов. - Три года мы с ребятами на курсе в ГИТИСе жили Маркесом... Когда я складывал композицию и понял, как в финале должна умереть одна из главных героинь - Урсула, то сидел за компьютером и рыдал. Прежде мне казалось неким кокетством, когда писатель утверждает, что он героя не убивал. К примеру, что Анна Каренина сама под поезд бросилась. Теперь понимаю, что так оно и есть. Не ты придумываешь жизнь персонажу, а он позволяет тебе увидеть, как он живет. Он живет, а ты записываешь. И заставить его уйти с вокзала ты не можешь…" И еще цитата - ключ к творчеству многих учеников Женовача: "Когда я был на втором курсе, Сергей Васильевич пригласил меня ассистентом на свой спектакль "Игроки". Так вот тогда я понял, что самое главное в театре - это терпение и любовь. С самой первой репетиции и до последнего разбора после премьеры он повторял артистам одни и те же вещи. Спокойно, убедительно и терпеливо. А главное, с любовью и доверием…"

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра им. Комиссаржевской
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К слову, выпускник мастерской Женовача, а с этого сезона - главный режиссер Российского молодежного театра, Егор Перегудов к остродраматической и театрально-гастрономической тематике, можно сказать, уже обращался. Когда ставил "Человека из ресторана" по раннему Ивану Шмелеву в "Сатириконе". Тогда спектакль получился очень сочный, буквально сотканный из ароматов высокой кухни, благозвучия ресторанных шумов, хрустального звона бокалов и прозрачной бледности фарфоровых тарелок. Правила дореволюционного ресторанного этикета в нем изучили досконально, сначала пригласив специалиста обучить практически всю труппу (а в "Человеке из ресторана" было под сорок исполнителей, не считая оркестрантов дамского ресторанного оркестра), и только после того зазвав зрителей "к столу". На этот раз приготовились тоже основательно и массово.

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