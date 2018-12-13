Что изменится для жителей Удмуртии и Вятки с началом мусорной реформы

Удмуртия и Кировская область решают, сколько и как именно будет платить население за вывоз мусора региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Каких изменений ждать жителям обоих регионов с нового года, узнала корреспондент "РГ". Скажем сразу: полной ясности на этот счет нет ни в Удмуртии, ни в Кировской или Нижегородской областях. Тем не менее есть однозначное понимание, что в квитанциях за коммунальные услуги уменьшится сумма платежа по строке "содержание жилого помещения".

Торговались долго, да так и не сторговались

В Удмуртии регоператор изначально предложил людям ежемесячно платить за мусор по 166 рублей с человека, живущего в частном доме, и по 7,54 рубля за квадратный метр с жителя многоквартирного дома. Затем предполагаемый тариф пересчитали и остановились на цифрах 135 и 7,61 рубля соответственно. Позже в республиканском министерстве ЖКХ сообщили, что откажутся от принципа оплаты за квадратный метр и будут начислять лишь из расчета на человека, чтобы не было "дифференцированного подхода". Сейчас нововведение должно утвердить или не утвердить правительство Удмуртии.

Тариф включает в себя транспортировку, сортировку, обработку, захоронение отходов. Также на собираемые средства планируется построить мусоросортировочный комплекс на Нылгинском полигоне, создать 20 мусоросортировочных станций в районах, закупить спецтехнику и контейнеры.

Тем временем в республике уже начали рассылать пробные квитанции. В документе, который вот-вот должен прийти в каждый дом, кроме счета за электричество, горячую воду и отопление значится новая коммунальная услуга - "обращение с ТКО". Сейчас ее оплачивать не надо. Пробная квитанция нужна для сверки данных по площади жилья и количеству зарегистрированных в нем людей.

Можно договориться напрямую

Если в документе обнаружится неточность, нужно обратиться в ближайший офис предприятия "ЭнергосбыТ Плюс". Все остальные услуги нужно оплатить. Первая настоящая квитанция с оплатой вывоза мусора придет жителям Удмуртии в феврале 2019-го.

По словам председателя Объединения советов домов Удмуртии Александра Евсеева, населению нужно обратить внимание на то, что регоператор должен заключить с собственниками жилья договор об оказании услуг. Напрямую с теми, кто живет в частных домах, и через посредника (управляющую компанию) - в многоквартирных. Впрочем, у жильцов многоэтажек тоже есть возможность получать платежки непосредственно от оператора.

- Для этого им нужно на общем собрании принять решение о заключении прямого договора с поставщиком коммунальной услуги - регоператором по обращению с ТКО, - уточнил Евсеев.

Как обычно, за такое решение должно проголосовать большинство, а на собрании присутствовать не менее половины собственников. Те, кто не успеет принять решение на общем собрании до 1 января 2019-го, могут перейти на прямой договор с регоператором начиная с любого месяца. Однако если они этого не сделают, то УК сама заключит договор с регоператором и станет исполнителем коммунальной услуги. То есть сначала жители будут перечислять деньги на ее счета, а затем управляющая компания переведет их оператору.

- УК имеет право выставлять им (регоператору. - Прим. ред.) к оплате сумму за дополнительную работу по формированию платежек и работу с населением в составе платы за содержание жилья. Однако об этом она обязана уведомить собственников, а они должны согласиться на общем собрании, - пояснил Евсеев.

Как планируют работать

В 2019 году регоператор в Удмуртии на каждой контейнерной площадке планирует установить по четыре контейнера для обычного мусора и один - для "полезных" отходов - пластика, стекла, металла. В 2020-м к ним добавят контейнер под бумагу и картон, а тем, кто начнет сортировать свои отходы, назначат дифференцированную оплату "для сознательных граждан". То есть благодаря раздельному складированию мусора можно будет уменьшить свою плату за его вывоз. Все это пока актуально лишь для городского населения.

ТКО сельских жителей из-за отсутствия контейнерных площадок планируют вывозить сигнальным способом до тех пор, пока она не появится в населенном пункте. Подготовить площадку должны местные власти, а контейнеры завезет регоператор. Стоимость строительства одной такой конструкции оценивают в 30-50 тысяч рублей. Откуда взять деньги на обустройство площадок, власти муниципалитетов пока не знают.

- В сельской местности управляющих компаний нет, а стоимость подготовки площадки нереальна для местных бюджетов. Вопрос о выделении средств на них хорошо бы уже сегодня обсудить либо с минфином, либо с минстроем, чтобы у нас появилась реальная возможность этим заниматься, а не ждать, пока нам выпишут штраф за неисполнение требований закона, - высказал свое мнение глава Каракулинского района Сергей Рыбин.

- Может, надо сосчитать, во сколько это обойдется по всей республике? К примеру, нам на оборудование таких площадок нужно 27,5 миллиона рублей. Понятно, что ни один бюджет ни одного района и ни одного города самостоятельно это не потянет, - прокомментировали ситуацию в администрации Воткинска.

А как у соседей?

В Кировской области окончательно тарифы тоже еще не приняли. Однако предварительно утверждены нормативы оплаты в 140 рублей с человека. В Кирове региональное министерство ЖКХ планирует установить норматив 5-6 рублей за квадратный метр жилья. "Мы придерживаемся мнения, что мусорят все-таки люди, - говорит эксперт в сфере ЖКХ, член Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьев. - Значит, оплату нужно брать с человека, а не с квадратного метра. Потому что есть малообеспеченные семьи и одинокие старики, которые живут, к примеру, в доме на 150 квадратных метров и никогда не платили за мусор, а выбрасывали его в баки рядом с многоквартирными домами. У них плата будет на хозяйство порядка 700-800 рублей. Это очень большие цифры".

В Нижегородской области госжилинспекция начала проверять, сколько ДУКи и ТСЖ должны вычесть из платежки после перехода на новую систему обращения с ТКО. Сейчас все затраты домоуправляющих компаний на сбор, вывоз и утилизацию бытового мусора включены в плату за содержание жилого помещения. А с 1 января 2019 года появится новая коммунальная услуга по обращению с ТКО, соответственно в коммунальных платежных документах плата за содержание жилого помещения должна быть уменьшена. В госжилинспекции подчеркнули: в случае если управляющая компания с 1 января 2019 года умышленно не исключит из платы за содержание жилого помещения часть своих сегодняшних затрат на вывоз мусора, информация о таких фактах будет направляться в правоохранительные органы.

Контакты

Куда обращаться, если возникли вопросы:

Горячая линия минстроя Удмуртии - 8-800-234-89-86 (с 8.00 до 18.00 в будние дни), звонок бесплатный;

Госжилинспекция Удмуртии - 8 (3412) 390-001.