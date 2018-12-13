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Создатель "Фарго" экранизирует рассказ в духе "Бенджамина Баттона"

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    13.12.2018, 11:09
Текст:   Генри Достоевский
Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008). Фото: kinopoisk.ru

Ной Хоули экранизирует рассказ в духе "Загадочной истории Бенджамина Баттона".

Deadline сообщает: один из последних героев-визионеров нашего времени станет режиссером экранизации короткого рассказа Мэттью Бейкера под названием To Be Read Backwards. Отметим, что это будет уже четвертая адаптация книг Бейкера.

Проектом занимается медиавотчина Хоули - телевизионная компания Fox, которая выкупила права на роман Бейкера.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет не мог не заинтересовать Хоули: он повествует о человеке, чья жизнь начинается со смерти и заканчивается рождением, что позволит раскрыть невероятные тайны человечества. К слову, сам писатель также примет участие в работе над сценарием.

Удивительно, что у Хоули есть время для съемок еще одного фильма, т.к. его трудолюбие и количество проектов не может не удивлять. В их числе: четвертый сезон "Фарго", недавно завершенный астро-триллер с Натали Портман, ранее известный как "Бледно-голубая точка", третий сезон "Легиона", многосерийная экранизация романа Курта Воннегута "Колыбель для кошки", криминальная драма о культистах "Благочестие" и продюсирование фильма Man Alive, над которым он работает с режиссером Хиро Мураем.

И это - не считая временно замороженный проект с политическим дискурсом про доктора Дума, для которого уже готов сценарий.

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