Ижевский автозавод увеличит выпуск автомобилей Lada

Ижевский автозавод в этом году планирует выпустить около 130 тысяч автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Денис Носов.

- Ориентируемся, что мы очень близко подойдем к 130 тысячам автомобилей. Это очень хороший рост. Следующий год, я надеюсь, тоже будет восхитительным. Под словом "надеюсь" я подразумеваю уверенность, потому что мы знаем, как воспринимают на рынке нашу Vesta, мы этим гордимся, - сказал Носов.

Отметим, что примерный показатель по итогам 2018 выше результатов прошлого года на девять процентов. В 2017 году завод произвел чуть более 119 тысяч машин.

Напомним, АвтоВАЗ показал лучший результат продаж с начала года. Доля отечественных автомобилей Lada на российском рынке в январе-ноябре составила 20%.Самыми популярными моделями ноября стали Lada Granta (13324), Vesta (9906) и Xray (2696).

По словам исполнительного вице-президента по финансам АвтоВАЗа Алексея Боброва, предприятие ставит амбициозные задачи и на будущий год.

- Мы рассчитываем, что в следующем году при условии положительной макроэкономической ситуации АвтоВАЗ покажет еще лучшие результаты. Цифры называть еще очень рано, - сказал Бобров.