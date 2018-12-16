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16.12.2018 10:17
Рубрика: Легковые авто

Продажи Lada в странах Евросоюза падают третий месяц подряд

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В ноябре продажи АвтоВАЗа на территории Евросоюза сократились на 26,5% и составили 350 машин. 

Как отмечают эксперты "Автостата", реализация автомобилей Lada в ЕС падают уже третий месяц подряд. При этом их падение происходит на фоне общего снижения европейского авторынка (-8%), что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей. 

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В то же время совокупный результат российского автогиганта за 11 месяцев 2018 года - 4 863 автомобиля Lada. Это на 3% больше показателя прошлого года. 

Отметим, что в России показатели АвтоВАЗа совсем другие. Всего за январь-ноябрь реализовано 324 797 машин, что на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года и превышает результат за весь 2017 год. В прошлом месяце дилеры марки продали 33 663 автомобиля. Это на 15,4% больше, чем в ноябре 2017 года.       

Кстати, Lada Granta сохранила лидирующее положение на российском рынке, вновь получив в ноябре статус самой продаваемой модели в нашей стране.

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#Lada