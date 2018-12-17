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Появились постер и трейлер сюрреалистического триллера "Химера"

Новости
    17.12.2018, 00:17
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились фото, постер и трейлер сюрреалистического триллера о безумных женских головах "Химера" (Braid).

Фото: kinopoisk.ru
Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской исторической драме

Картиной, которая обещает стать молодежным vaporwave-миксом "Малхолланд Драйва", "Неонового демона", "Заводного апельсина", "Небесных созданий" и "Королев крика", занимается постановщица и модель Митци Пейроне. К слову, на ее Vimeo-канале представлен ранний, невероятно брутальный концептуальный трейлер, а сама картина позиционируется как первый хоррор, снятый на криптовалюту.

В центре сюжета две художницы, ступившие на криминальную дорожку и решившие поправить свои денежные проблемы ограблением дома своей богатой, но слегка помешанной знакомой, живущей, судя по всему, уединенно в усадьбе, чей интерьер отдает изощренной эстетикой в неоромантическом духе.
Однако не все так просто - владелица для таких случаев подготовила свой карнавал испытаний, насилия, первертных иллюзий и психовертеп ролевых игр.

В ролях: Мадлен Брюэр ("Черное зеркало", "Оранжевый - хит сезона", "Хэмлок Гроув"), Сара Хэй ("Комната 104", "Черный лебедь"), Имоджен Уотерхаус ("Под покровом ночи", "Коронер") и Скотт Коэн ("Лестница Иакова", "Король джунглей").

Новости и дополнительные материалы можно обнаружить на официальном сайте, полном живописного и шутливого постмодернизма.

В кинотеатрах России - с 10 января.

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