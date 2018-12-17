Появились постер и трейлер сюрреалистического триллера "Химера"

Появились фото, постер и трейлер сюрреалистического триллера о безумных женских головах "Химера" (Braid).

Картиной, которая обещает стать молодежным vaporwave-миксом "Малхолланд Драйва", "Неонового демона", "Заводного апельсина", "Небесных созданий" и "Королев крика", занимается постановщица и модель Митци Пейроне. К слову, на ее Vimeo-канале представлен ранний, невероятно брутальный концептуальный трейлер, а сама картина позиционируется как первый хоррор, снятый на криптовалюту.

В центре сюжета две художницы, ступившие на криминальную дорожку и решившие поправить свои денежные проблемы ограблением дома своей богатой, но слегка помешанной знакомой, живущей, судя по всему, уединенно в усадьбе, чей интерьер отдает изощренной эстетикой в неоромантическом духе.

Однако не все так просто - владелица для таких случаев подготовила свой карнавал испытаний, насилия, первертных иллюзий и психовертеп ролевых игр.

В ролях: Мадлен Брюэр ("Черное зеркало", "Оранжевый - хит сезона", "Хэмлок Гроув"), Сара Хэй ("Комната 104", "Черный лебедь"), Имоджен Уотерхаус ("Под покровом ночи", "Коронер") и Скотт Коэн ("Лестница Иакова", "Король джунглей").

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В кинотеатрах России - с 10 января.