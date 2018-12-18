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Сергей Шнуров посвятил песню Егору Летову

Рок
    18.12.2018, 11:41
Текст:   Олег Усков

На прошедших в минувшие выходные аншлаговых концертах группировки "Ленинград" в московском СК "Олимпийский" Сергей Шнуров исполнил песню, которую посвятил Омску и Егору Летову. На это обратило внимание издание "Пишет Омск", уточняя, что в тексте песни речь идет о девушке, "которая катается по Омску под песни Летова".

Что немаловажно, в припеве композиции есть цитата из нетленки отца сибирского панка "Все идет по плану", а в самой песне - строчки "За рулем кабриолета я врубаю Летова. Это омский движ, город есть такой сибирский".

Фото: РИА Новости
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Необходимо отметить, что в рамках проекта по присвоению российским аэропортам дополнительных имен - выдающихся людей, деятелей науки, культуры и так далее - звучали имена и Летова, и Шнурова. Именем Летова предлагалось назвать Омск-Центральный, именем Шнурова - Пулково в Санкт-Петербурге.

В итоге музыканты не прошли в шорт-лист, хотя Егор все-таки будет увековечен чуть иначе.

Кстати, напоминает KP.RU, Шнурова с Омском "связывает давняя любовь": на один из Дней города местные жители потребовали пригласить вместо Надежды Бабкиной "Ленинград". И польщенный вниманием исполнитель пообещал приехать в следующий раз, даже если чиновники его не позовут.

Егор Летов скончался 18 февраля 2008 года в Омске в возрасте 43 лет. Сергею Шнурову 45 лет.  

Ранее представитель "Ленинграда" прокомментировал вероятность поездки группировки на "Евровидение" от России.

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