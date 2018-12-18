В Минздраве рассказали, как выбрать напитки для новогодней ночи

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как выбирать алкогольные напитки для новогодней ночи.

По его мнению, лучше остановить свой выбор на белом сухом вине. Так как именно оно несет наименьший вред организму. "Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени", - приводит его слова RT. Врач уточнил, что лучше всего для ночного застолья подходит несладкий алкоголь, так как сахар в дополнении к спиртам увеличивает нагрузку на печень. Брюн предупредил, что пить алкоголь ночью вообще вредно, так как печень хуже перерабатывает его в это время суток. Именно поэтому 1 января люди чувствуют себя так плохо.

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