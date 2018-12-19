Лидер Radiohead Том Йорк попал в шорт-лист "Оскара"

50-летний Том Йорк, бессменный лидер Radiohead, попал в шорт-лист номинации "Оскара" Лучшая песня. Попавших в девять шорт-листов можно увидеть на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Том Йорк поборется за статуэтку со своей песней Suspirium, заглавным треком к фильму Луки Гуаданьино "Суспирия". Музыкант записал альбом Suspirium продолжительностью 80 минут. Местами заунывный, местами грамотно дополняющий хоррор альбом включает в себя 26 треков.

В шорт-листе у Йорка серьезные противники. Среди них Кендрик Ламар (трек All the Star из "Черной пантеры") и Леди Гага (Shallow из фильма "Звезда родилась").

Что до "кавера" Луки Гауданиньо, то он вошел в топ фильмов ужасов уходящего года по версии ScreenRant.

Нашу рецензию на "Суспирию" можно прочитать здесь.

Напомним, российский кандидат на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" - "Собибор" Константина Хабенского - в шорт-лист не попал.