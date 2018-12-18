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Критики назвали десять лучших фильмов ужасов 2018 года

Новости
    18.12.2018, 11:33
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Реинкарнация" (2018). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Реинкарнация" (2018). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Реинкарнация" (2018). Фото: kinopoisk.ru

Критики определились со списком наиболее удачных, по их мнению, хорроров уходящего года. "Чарт" приводит ScreenRant, сообщая, что "жанр процветает" и выделить фильмы-лидеры было тяжкой задачей. Но они напряглись "и сделали невозможное".

Замыкает десятку очередной "Хэллоуин" - вышедшая через сорок лет от оригинала новая глава одного из жанрополагающих столпов. К которой подошло бы тэглайном кинговское "…возвращаются снова, и снова, и снова". Издание полагает ленту одной из лучших в бескрайней череде перезагрузок.

Наша рецензия на картину - здесь, обзор всей линейки - здесь.

Девятый - "Маленький незнакомец", хоррор-драма в послевоенной Европе от "оскаровского" номинанта, постановщика "Комнаты" Леонарда Абрахамсона.

Восьмое - продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса "Оверлорд", на начальной стадии предполагавшийся приквелом вселенной "Монстро", но в итоге оказавшийся "фильмом ужасов про нацистов в его лучшем проявлении".

Наша рецензия.

Седьмое - визуально причудливая "Аннигиляция" от режиссера "Из машины", британца Алекса Гарленда - с Натали Портман. Издание уверено, что деформированный под влиянием сияния извне здешний медведь-мутант будет еще долго преследовать зрителя в отборно кошмарных снах.

Шестая - безумный артхаусный трип "Мэнди", бенефис Николаса Кейджа.

Наша рецензия.

Замыкает первую пятерку франко-бельгийский криминальный триллер "Выжившая" с говорящим слоганом "Сдохните, твари!" и Матильдой Лутс в главной роли - эксплуатационное рэвендж-муви, которое, по мнению составителей списка, пропустить - себе в убыток. 

Четвертое - британские "Истории призраков" с прекрасным Мартином Фриманом, в последние годы расширившим свои творческие горизонты до совсем уж впечатляющих пределов.

Наша рецензия

Фото: Depositphotos
Скандинавская кинозима-2018, часть вторая: Норвегия

Третье - ремейк "Суспирии", одного из главных джалло по определению.

Наша рецензия на картину - здесь.

Второе - ставшее одной из крупнейших жанровых сенсаций последних лет "Тихое место".

Наша рецензия.

И, наконец, лидер года - отменная страшилка из кукольного Зазеркалья "Реинкарнация", полнометражный дебют режиссера-сценариста Ари Астера.

Наш отзыв.

К слову, на следующее лето анонсирована вторая полнометражка выдавшего неплохие авансы Ари, заявленный как этнический хоррор на скандинавских дрожжах "Мидсоммар". 

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