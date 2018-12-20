Песков рассказал о популярности Путина в стране и за рубежом

О том, какие вопросы будут задавать сегодня президенту на большой пресс-конференции и о повышенном интересе к ней, а также о том, почему у Владимира Путина нет смартфона и как он проводит новогодние каникулы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Аккредитацию получили 99,9 процента желающих - кроме "людей с определенными заболеваниями и судимостью", которых не допустили из соображений безопасности. Всего представителей СМИ ожидается 1702 человека. "Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ", - подтвердил Песков.

"Мы считаем возможным создавать такие комфортные условия для работы даже тех СМИ, которые не отличаются объективностью", - заверил пресс-секретарь президента. "Никакой дифференциации у нас нет и быть не может", - подчеркнул он. В отличие, например, от телеканала RT, лишенного доступа в Елисейский дворец. Более того, Кремль просит МИД выдать визы в облегченном режиме тем, кто не работает постоянно в РФ.

Песков обрисовал темы, которые наверняка поднимут журналисты. "Путин сам по себе - это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе - это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире, обилие конфликтных ситуаций. Третье -это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвертое, естественно, наша жизнь страны, которая, так или иначе, связана с президентом и с его полномочиями".

Путин не любит отвечать на вопросы, о которых уже говорил, сообщил Песков. А такое бывает часто. "Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое", - пояснил представитель Кремля. То есть журналист не слушал. "Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы", - заметил он.

Песков также рассказал, как Путин проводит новогодние дни. "Президентская программа на праздники всегда бывает непредсказуемой в том плане, что у президента часто рождаются рабочие планы. Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха", - заметил он. "Страна все равно живет... Где-то морозы, где-то жара... где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы, идут доклады, требуют поручений и так далее. Это не прекращается ни днем, ни ночью", - пояснил представитель Кремля. "Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может", - заключил он.

Еще Песков объяснил, почему у Путина нет смартфона: "Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что готовы выставлять все на всеобщий показ. К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин". "Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", - уверен он.

Говоря о том, откуда глава государства получает информацию, его пресс-секретарь пояснил: "Папки с распечатками существуют, дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор".

Песков заявил, что свобода слова либо есть, либо ее нет. "Если кто-то будет оспаривать тот факт, что в России есть свобода слова, то я готов с ним спорить до бесконечности. Достаточно просто почитать информационную поляну... что это, если не свобода слова", - заключил он. Но еще никто не знает, как бороться с фейк-ньюс, ни одна страна, считает пресс-секретарь президента: "Россия, кстати, предлагает сотрудничать - всем сотрудничать в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции вот этих самых новых СМИ нового века информации. Нам отказывают в этом, не хотят... Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих и так далее".

Но грань между демонизацией и героизацией тонка. "Мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высока. Причем это не популярность в коридорах власти, а популярность у простого народа. Действительно, это неоспоримый факт и все мы, будучи в командировках, в ходе каких-то поездок неоднократно сталкивались с проявлениями народной любви к Путину. Это не секрет", - заметил Песков.

В мире идет информационная война. "Когда СМИ распространяют ложь и причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь. Особенно часто это встречается в отношении нашей страны. Когда СМИ используются для попыток демонизации нашей страны. Это разве не война? Это война", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой: "Ряд стран абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом". "Все те столпы, на которых основывался Дохийский раунд и вся система ВТО - это все идет прахом", - констатировал он. "Мне не известен ни один серьезный аналитик, который возьмется предсказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях", - добавил представитель Кремля. "Мы видим агрессивные, недружественные проявления в плане введения различных ограничений в отношении нашей страны. То есть, международная конъюнктура скорее неблагоприятная... Но, несмотря на это, все равно нам удается выдерживать в среднем позитивную динамику развития, столь необходимую, чтобы впоследствии выйти на тот самый экономический рывок, о котором говорил президент", - заметил Песков.

Еще пресс-секретарь главы государства сообщил, что президент исполнит еще одну детскую мечту - даст интервью девочке. "Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что исполнение желаний детей - не работа на рейтинги. Напомним, что Путин подарил тяжело больной девочке Веронике экскурсию на "Мосфильм", а тяжело больному мальчику Артему - полет на своем вертолете с семьей над Санкт-Петербургом.