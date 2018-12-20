Песков рассказал о популярности Путина в стране и за рубежом

Новости

Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Мишела Темера в коррупции 03:50
Британский МИД отреагировал на слова Трампа о победе над террористами 03:20
Неизвестные распылили газ в лагере для мигрантов в Мексике 02:51
Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов 02:40
Часть экипажа перешла с МКС на "Союз МС-09" и закрыла люки 02:37
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 02:01
В Бельгии загорелось химическое предприятие 01:59
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве 01:47
Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом 01:34
Мексика разработала новую программу миграционной политики 01:22
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России 00:54
МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства 00:32
Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе 00:26
Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 02:28
Рубрика: Власть

Песков рассказал о популярности Путина в стране и за рубежом

Текст: Кира Латухина

О том, какие вопросы будут задавать сегодня президенту на большой пресс-конференции и о повышенном интересе к ней, а также о том, почему у Владимира Путина нет смартфона и как он проводит новогодние каникулы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Аккредитацию получили 99,9 процента желающих - кроме "людей с определенными заболеваниями и судимостью", которых не допустили из соображений безопасности. Всего представителей СМИ ожидается 1702 человека. "Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ", - подтвердил Песков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
В четверг Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию

"Мы считаем возможным создавать такие комфортные условия для работы даже тех СМИ, которые не отличаются объективностью", - заверил пресс-секретарь президента. "Никакой дифференциации у нас нет и быть не может", - подчеркнул он. В отличие, например, от телеканала RT, лишенного доступа в Елисейский дворец. Более того, Кремль просит МИД выдать визы в облегченном режиме тем, кто не работает постоянно в РФ.

Песков обрисовал темы, которые наверняка поднимут журналисты. "Путин сам по себе - это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе - это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире, обилие конфликтных ситуаций. Третье -это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвертое, естественно, наша жизнь страны, которая, так или иначе, связана с президентом и с его полномочиями".

Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США

Путин не любит отвечать на вопросы, о которых уже говорил, сообщил Песков. А такое бывает часто. "Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое", - пояснил представитель Кремля. То есть журналист не слушал. "Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы", - заметил он.

Песков также рассказал, как Путин проводит новогодние дни. "Президентская программа на праздники всегда бывает непредсказуемой в том плане, что у президента часто рождаются рабочие планы. Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха", - заметил он. "Страна все равно живет... Где-то морозы, где-то жара... где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы, идут доклады, требуют поручений и так далее. Это не прекращается ни днем, ни ночью", - пояснил представитель Кремля. "Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может", - заключил он.

Еще Песков объяснил, почему у Путина нет смартфона: "Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что готовы выставлять все на всеобщий показ. К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин". "Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", - уверен он.

Путин будет готовиться к пресс-конференции три дня

Говоря о том, откуда глава государства получает информацию, его пресс-секретарь пояснил: "Папки с распечатками существуют, дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор".

Песков заявил, что свобода слова либо есть, либо ее нет. "Если кто-то будет оспаривать тот факт, что в России есть свобода слова, то я готов с ним спорить до бесконечности. Достаточно просто почитать информационную поляну... что это, если не свобода слова", - заключил он. Но еще никто не знает, как бороться с фейк-ньюс, ни одна страна, считает пресс-секретарь президента: "Россия, кстати, предлагает сотрудничать - всем сотрудничать в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции вот этих самых новых СМИ нового века информации. Нам отказывают в этом, не хотят... Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих и так далее".

Песков прокомментировал опрос о великой державе

Но грань между демонизацией и героизацией тонка. "Мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высока. Причем это не популярность в коридорах власти, а популярность у простого народа. Действительно, это неоспоримый факт и все мы, будучи в командировках, в ходе каких-то поездок неоднократно сталкивались с проявлениями народной любви к Путину. Это не секрет", - заметил Песков.

В мире идет информационная война. "Когда СМИ распространяют ложь и причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь. Особенно часто это встречается в отношении нашей страны. Когда СМИ используются для попыток демонизации нашей страны. Это разве не война? Это война", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой: "Ряд стран абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом". "Все те столпы, на которых основывался Дохийский раунд и вся система ВТО - это все идет прахом", - констатировал он. "Мне не известен ни один серьезный аналитик, который возьмется предсказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях", - добавил представитель Кремля. "Мы видим агрессивные, недружественные проявления в плане введения различных ограничений в отношении нашей страны. То есть, международная конъюнктура скорее неблагоприятная... Но, несмотря на это, все равно нам удается выдерживать в среднем позитивную динамику развития, столь необходимую, чтобы впоследствии выйти на тот самый экономический рывок, о котором говорил президент", - заметил Песков.

Песков раскрыл детали подготовки телефонных бесед Путина

Еще пресс-секретарь главы государства сообщил, что президент исполнит еще одну детскую мечту - даст интервью девочке. "Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что исполнение желаний детей - не работа на рейтинги. Напомним, что Путин подарил тяжело больной девочке Веронике экскурсию на "Мосфильм", а тяжело больному мальчику Артему - полет на своем вертолете с семьей над Санкт-Петербургом.

Власть Работа власти Президент Президент Администрация Президента Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400