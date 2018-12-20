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20.12.2018 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России

Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Volkswagen Passat, Golf, а также Audi A3 и Skoda Octavia, которые были реализованы в 2018 году, попали под отзыв в России.

Как сообщает Росстандарт, 23 экземпляров A3 и 24 машины Passat и Golf отправятся в ремонт в связи с возможностью неправильной приварки крепления подголовника к раме спинки заднего сиденья. По словам специалистов, это может привести к снижению эффективности защитного действия подголовника в случае ДТП.

Фото: www.media.daimler.com
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Причиной отзыва 46 автомобилей Octavia является существующая вероятность того, что в сварном соединении заднего сиденья могут быть отклонения. Вследствие этого может ухудшиться работа подголовника при аварии.

На транспортных средствах будет проведена проверка сварки держателей направляющих задних подголовников и, при необходимости, замена неисправного каркаса спинки сиденья. Все работы выполняет бесплатно.

Ранее автомобили Volkswagen и Skoda отзывали в нашей стране из-за охлаждающей жидкости. 

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#Volkswagen #Skoda #Audi