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21.12.2018 18:15
Рубрика: Авто

В ГИБДД разъяснили предложение по приему экзаменов при обмене прав

Текст: Владимир Баршев
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В связи с тем, что за последние несколько дней ряд СМИ распространили информацию о том, что якобы планируется введение экзамена на знание ПДД при обмене водительского удостоверения в связи с истечением его срока действия Госавтоинспекция МВД России дала свои разъяснения.

Этот вопрос был поднят представителями региональных автошкол в ходе IV Конгресса автошкол России, который состоялся в Общественной палате Российской Федерации.

Фото: depositphotos.com
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Важность этой темы представители автошкол аргументировали тем, что в последнее время было внесено значительное количество поправок в Правила дорожного движения. При этом, как было отмечено, большое число водителей не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения. В итоге, по мнению представителей автошкол, это приводит к тому, что водители управляют транспортными средствами, не зная действующих правил.

В ходе дискуссии на данную тему представители образовательного сообщества пришли к мнению, что проведение такой процедуры может быть целесообразным, но исключительно в добровольном порядке на безвозмездной основе, не задействуя при этом регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планирует. Прозвучавшие предложения являются исключительно дискуссионными и не влекут за собой никаких правовых последствий.