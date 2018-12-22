Медведев поручил губернатору оказать помощь пострадавшим в Соликамске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края обеспечить необходимую помощь пострадавшим в ЧП в Соликамске горнякам и их семьям.

Об этом речь зашла в телефонном разговоре премьер-министра с главой региона Дмитрию Решетникову. При этом Медведев заверил, что любую поддержку готов оказать и федеральный центр.

"В ходе телефонного разговора Максим Решетников проинформировал главу правительства о мерах, которые принимают региональные власти и соответствующие службы в связи с ЧП", - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, ЧП на шахте в Соликамске произошло в субботу, 22 декабря. Девять горняков остаются заблокированными, спасатели не смогли добраться до них, хотя предприняли уже пять попыток. Ранее на поверхность смогли подняться восемь рабочих. Пожар до сих не потушен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возможной гибели людей.