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22.12.2018 21:17
Рубрика: В мире

ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР

Текст: Александр Саможнев

Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР. Об этом сообщило министерство государственной безопасности провозглашенной республики.

Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com
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По данным разведки ДНР, провокация на одном из химических предприятий в Донецкой области может послужить предлогом для широкомасштабного наступления украинской армии. При этом установлено, что в распоряжении ВСУ имеются боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса "Снежинка".

Беспокойство МГБ ДНР вызывает также то обстоятельство, что на территорию Украины прибыли представители "белых касок", кадровые военнослужащие спецслужб США и Великобритании.

Ранее стало известно, что украинские подразделения стягивают к линии соприкосновения с ДНР танки и реактивные системы залпового огня.

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