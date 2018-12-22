ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР

Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР. Об этом сообщило министерство государственной безопасности провозглашенной республики.

По данным разведки ДНР, провокация на одном из химических предприятий в Донецкой области может послужить предлогом для широкомасштабного наступления украинской армии. При этом установлено, что в распоряжении ВСУ имеются боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса "Снежинка".

Беспокойство МГБ ДНР вызывает также то обстоятельство, что на территорию Украины прибыли представители "белых касок", кадровые военнослужащие спецслужб США и Великобритании.

Ранее стало известно, что украинские подразделения стягивают к линии соприкосновения с ДНР танки и реактивные системы залпового огня.