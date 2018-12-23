Ростехнадзор должен был проверить шахту в Соликамске еще в октябре

Об этом сообщил замруководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Станислав Мацов.

"В связи с тем, что этот объект особо сложный, мы, как Ростехнадзор, ведем надзор производимых работ в соответствии с графиком по строительному надзору, как того требует законодательство", - приводит его слова РИА Новости.

Чиновник добавил, что перенос проверочных мероприятий был полностью согласован, что подтверждается имеющимися документами.

По сведениям Ростехнадзора, загоревшийся утром в субботу четвертый ствол шахты находится в стадии строительства. Его начали возводить несколько лет назад, но затем законсервировали. Возобновление работ произошло в декабре 2017 года. Подрядчиком выступало ФГУП "УС-30".

Напомним, из-за пожара в шахте 9 горняков до сих пор остаются под землей на глубине 364 метра. Спасатели не могут до них добраться, несмотря на многочисленные попытки.