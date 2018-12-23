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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростехнадзор должен был проверить шахту в Соликамске еще в октябре

Шахта в Соликамске, где в субботу произошло ЧП, должна была быть проверена Ростехнадзором еще в октябре. Однако собственник объекта - компания "Уралкалий" - попросила отложить контрольные мероприятия до января, поскольку подрядчик проводивший здесь строительство не успевал справиться с объемом работ.
Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
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Об этом сообщил замруководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Станислав Мацов.

"В связи с тем, что этот объект особо сложный, мы, как Ростехнадзор, ведем надзор производимых работ в соответствии с графиком по строительному надзору, как того требует законодательство", - приводит его слова РИА Новости.

Чиновник добавил, что перенос проверочных мероприятий был полностью согласован, что подтверждается имеющимися документами.

По сведениям Ростехнадзора, загоревшийся утром в субботу четвертый ствол шахты находится в стадии строительства. Его начали возводить несколько лет назад, но затем законсервировали. Возобновление работ произошло в декабре 2017 года. Подрядчиком выступало ФГУП "УС-30".

Фото: МЧС по Пермскому краю
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Напомним, из-за пожара в шахте 9 горняков до сих пор остаются под землей на глубине 364 метра. Спасатели не могут до них добраться, несмотря на многочисленные попытки.

Происшествия ЧП Правительство Ростехнадзор Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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