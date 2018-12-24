Тереза Мэй в рождественском послании упомянула "российское вторжение"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова акцентировала внимание общественности на опасности, которую для Соединенного Королевства представляет Россия. В своем рождественском послании к британским военнослужащим глава правительства заявила, что Вооруженные силы страны в уходящем году защищали британские территориальные воды и воздушное пространство от "российского вторжения".

"В новом году нас ждут новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда", - добавила Мэй.

Отметим, что в ноябре, перед саммитом G20 в Аргентине, российское посольство в Великобритании прокомментировало заявления британского политика о необходимости наращивания санкционного давления на Москву в связи с событиями в Керченском проливе. По мнению российских дипломатов, данные высказывания накануне важного международного саммита "отравляют" рабочую атмосферу G20.

Напомним, не так давно депутаты правящей Консервативной партии пытались сместить политика с поста премьер-министра. Но голосование в парламенте завершилось в пользу Мэй.