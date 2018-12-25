Стало известно, сколько российские звезды получают за участие в ток-шоу

Не секрет, что рейтинговые телевизионные проекты - сытная кормушка, где отечественные "селебрити" крайне недурно зарабатывают. В отдельных случаях гонорары российских звезд на той или иной программе исчисляются шестизначными, а то и семизначными суммами.

О том, как оплачиваются ТВ-откровения о разводах, свадьбах, разделе имущества и прочем рассказывает KP.RU.

Тут же уточняя, что кризис, впрочем, чувствуется и в данном сегменте досуга, и если раньше участникам ток-шоу "платили бешеные деньги", то теперь гонорары стали скромнее: средний заработок звезды-героя актуального звездного скандала, вынесенный на уровень федерального канала, - "всего" полмиллиона рублей.

Но сумма растет, если история "дает хороший рейтинг" и персонажу предлагают эксклюзивный контракт. Тогда максимально возможная наценка может быть до миллиона рублей за эфир.

Еще вариант - переманить звезду из шоу-конкурента, и тогда приходится торговаться. "А есть такие герои, как Александр Серов, так он получает немного, но везде успевает", - рассказал изданию сотрудник одного из ток-шоу. Указав, что средний гонорар певца за съемку - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

При этом Серов с описанием терний личной жизни уже успел побывать на передачах "Пусть говорят", "На самом деле", "Эксклюзив", "Прямой эфир" и нескольких других. Что потянуло за собой цепочку иных благ - подзабытого было артиста стал чаще звать на "заказники". Чем певец не брезгует вплоть до того, что, как рассказал источник газеты, на корпоративе ввиду плохого самочувствия пел, сидя на стуле.

Но одна из главных звезд последних месяцев, это, конечно, бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Причем если раньше ее имя было связано Джигарханяном, то теперь мощно раскручиваются показательные отношения пианистки с певцом и актером Прохором Шаляпиным.

Не остается практически и на неделю без внимания актер и режиссер-дебютант Алексей Панин, признавшийся, что последний раз ему заплатили за эфир четыреста тысяч.

Гонорар Джигурды с Анисиной - пятьсот тысяч, Дана Борисова получает в среднем по четыреста, покойный Евгений Осин - триста тысяч, "даже водитель Анастасии Волочковой получает свои пятьдесят-семьдесят тысяч".