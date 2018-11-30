"С рюмкой в руке": сестра Евгения Осина рассказала, как нашла его тело

Альбина Осина, младшая сестра российского музыканта Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября на 55-м году жизни от остановки сердца рассказала довольно шокирующие обстоятельства, при которых обнаружила бездыханное тело брата.

По словам женщины, музыкант умер буквально с рюмкой в руках, передает РЕН ТВ со ссылкой на интервью родственницы исполнителя.

Как рассказала Альбина, она поехала в квартиру брата после того, как он перестал отвечать на телефонные звонки. Альбина уточнила, что двадцать минут стучала в дверь, но никто не отзывался. Тогда женщина открыла дверь своим ключом, чего Евгений страшно не любил.

"Картина страшная: Женя лежал на диване с рюмкой в руке", - рассказала Альбина Осина.

По некоторым данным, певец, долгие годы страдавший от алкогольной зависимости, перед смертью пил не менее недели.

Осина похоронили 20 ноября, организацией траурных церемоний занимался, взяв на себя расходы, создатель "Ласкового мая" Андрей Разин.