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26.12.2018 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У потерявшего семью в авиакатастрофе Виталия Калоева родилась двойня

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего семью в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером и затем убившего швейцарского диспетчера, по вине которого произошла трагедия, родилась двойня.

О том, что Виталий Калоев вновь стал отцом, в социальных сетях написала журналистка Ксения Каспари, которая является автором книги о Калоеве. Друзья Виталия Константиновича в разговоре с корреспондентом "РГ" рассказали подробности радостного события.

- После произошедшей трагедии, когда Виталий лишился семьи, повторный брак был для него утешением, хотя он продолжает скорбеть по погибшим, - рассказал близкий друг семьи Калоевых. - Сейчас Ирина, жена Виталия, после родов чувствует себя хорошо. Дети - сын и дочка - тоже чувствуют себя хорошо. Имена для них пока не выбрали, но, я думаю, успеют. Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили. Поэтому они стараются оградить свою семью от излишнего внимания сейчас.

Фото: kinopoisk.ru
"Непрощенный": фильм Сарика Андреасяна о трагедии Виталия Калоева

Известно, что Виталию Калоеву 62 года, его второй супруге Ирине - около 40 лет, ранее она не была замужем и у нее не было детей.

Как уже писала "РГ", в июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате трагедии погиб 71 человек, из них 49 - дети. В одном из лайнеров летела семья Виталия Калоева - жена и двое детей. Спустя полтора года после катастрофы, не дождавшись наказания виновных, Калоев нашел и убил авиадиспетчера Питера Нильсена, одного из возможных виновников столкновения самолетов. Калоев был арестован и приговорен к восьми годам швейцарской тюрьмы. Позже суд снизил срок до пяти лет и трех месяцев. В 2007 году Виталий Калоев вернулся на родину, в Осетию, - его освободили досрочно, за примерное поведение. В республике его назначили на должность заместителя министра строительства региона. Сейчас мужчина на пенсии.

В интервью "РГ" Виталий Калоев рассказал, что на убийство швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена его подтолкнуло абсолютное отсутствие расследования со стороны властей Швейцарии и Германии, несмотря на прошедшие 1,5 года после трагедии. "Питена Нильсена перевели на другую работу, и авиакомпания надеялась все замолчать, никто не хотел резонанса от этой истории. Они надеялись выплатить компенсации, откупиться. А я хотел справедливости, а не их денег", - сказал Виталий Калоев.

О трагедии над Боденским озером и судьбе Виталия Калоева сняли два художественных фильма - голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым.     

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