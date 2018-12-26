У потерявшего семью в авиакатастрофе Виталия Калоева родилась двойня

У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего семью в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером и затем убившего швейцарского диспетчера, по вине которого произошла трагедия, родилась двойня.

О том, что Виталий Калоев вновь стал отцом, в социальных сетях написала журналистка Ксения Каспари, которая является автором книги о Калоеве. Друзья Виталия Константиновича в разговоре с корреспондентом "РГ" рассказали подробности радостного события.

- После произошедшей трагедии, когда Виталий лишился семьи, повторный брак был для него утешением, хотя он продолжает скорбеть по погибшим, - рассказал близкий друг семьи Калоевых. - Сейчас Ирина, жена Виталия, после родов чувствует себя хорошо. Дети - сын и дочка - тоже чувствуют себя хорошо. Имена для них пока не выбрали, но, я думаю, успеют. Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили. Поэтому они стараются оградить свою семью от излишнего внимания сейчас.

Известно, что Виталию Калоеву 62 года, его второй супруге Ирине - около 40 лет, ранее она не была замужем и у нее не было детей.

Как уже писала "РГ", в июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате трагедии погиб 71 человек, из них 49 - дети. В одном из лайнеров летела семья Виталия Калоева - жена и двое детей. Спустя полтора года после катастрофы, не дождавшись наказания виновных, Калоев нашел и убил авиадиспетчера Питера Нильсена, одного из возможных виновников столкновения самолетов. Калоев был арестован и приговорен к восьми годам швейцарской тюрьмы. Позже суд снизил срок до пяти лет и трех месяцев. В 2007 году Виталий Калоев вернулся на родину, в Осетию, - его освободили досрочно, за примерное поведение. В республике его назначили на должность заместителя министра строительства региона. Сейчас мужчина на пенсии.

В интервью "РГ" Виталий Калоев рассказал, что на убийство швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена его подтолкнуло абсолютное отсутствие расследования со стороны властей Швейцарии и Германии, несмотря на прошедшие 1,5 года после трагедии. "Питена Нильсена перевели на другую работу, и авиакомпания надеялась все замолчать, никто не хотел резонанса от этой истории. Они надеялись выплатить компенсации, откупиться. А я хотел справедливости, а не их денег", - сказал Виталий Калоев.

О трагедии над Боденским озером и судьбе Виталия Калоева сняли два художественных фильма - голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым.