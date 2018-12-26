МВД Украины объяснило продление запрет на въезд мужчин из России

Отмена военного положения на Украине не сказалась на запрете для российских мужчин посещать соседнюю республику. Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) принял решение продлить ранее принятое решение.

"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы", - приводит заявление первого замруководителя МВД Украины Сергея Ярового официальный сайт ведомства.

Яровой добавил, что, согласно решению СНБО, продляется действие "ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России". Ранее, напомним, речь шла о запрете на пересечение границы для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Отмечается, что с 26 ноября, как на Украине было введено военное положение, в страну не пустили свыше 1600 россиян. В то же время, добавил Яровой, в Россию за этот же период не смогли въехать около 350 гражданин Украины.