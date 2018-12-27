Россияне стали рациональнее тратить деньги и ценить отдых внутри страны, а бизнес и власть сосредоточились на обеспечении экономического роста и завоевании внешних рынков, считают эксперты "Российской газеты". Они ответили на вопрос: "Чему нас научил 2018 год?"

Идти выбранным курсом

Александр Дынкин, доктор экономических наук, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук:

- Этот год научил нас не менять курс, а следовать выбранной политике. Первый урок года - не поддаваться на различные популистские рецепты. Макроэкономическая ситуация в России заметно стабильнее, чем на других развивающихся рынках.

Годовая инфляция в стране к концу года под воздействием достаточно тяжелых санкций выросла с 2,5 процента всего лишь до четырех процентов. В то же время в Турции она увеличилась до 20 процентов, в Иране до 30 процентов.

Второй урок - обращать внимание на угрозы, связанные с волатильностью нефтяных цен и устойчивостью рубля. Центробанк и Минфин уже делают много, чтобы их смягчить, и качество этой работы видят все - рубль относительно устойчив. Нужно продолжать эту линию, неизвестно, как долго продлятся санкции.

Третий урок - нам нужно заниматься улучшением конкурентного климата в экономике и внедрением инноваций. На этом направлении уже обозначился определенный перелом. Принятая стратегия научно-технического развития ориентирует всю национальную инновационную систему на конкретные, практические вызовы, которые стоят перед страной. Эффективные инновации должны сочетаться с общественной потребностью и платежеспособным спросом.

Работать и отдыхать

Леонид Холод, доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка:

- В уходящем году пришло понимание, что хорошие результаты достигаются в ходе планомерной работы. Начинает доминировать прагматичный подход. Более ясной для управленцев и потребителей стала работа в рыночной системе.

Ожидаемую инфляцию или динамику доходов населения теперь воспринимают более серьезно, и эти показатели влияют на состояние рынка и производства. В частности, сельское хозяйство столкнулось с определенными ограничениями спроса и необходимостью не просто планировать производство, но и продвижение, сбыт продукции.

Инна Афанасенко, директор по развитию бизнес исследовательского холдинга "Ромир":

- Россияне научились более рационально относиться к планированию покупок. Например, стали заблаговременно, до подорожания, покупать более дорогую технику, смартфоны, чтобы эти устройства работали более долгий срок. Этот тренд прослеживается на протяжении последних месяцев.

Александр Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Несмотря на экономические трудности, россияне не отказались от путешествий. Совершенно очевидно, что главным выбором россиян становятся внутренние направления.

Но необходимо принимать дополнительные меры по продвижению внутреннего туризма, а вместе с этим формировать турпродукт, открывать объекты показа, создавать маршруты.

Этот год также научил нас тому, что необходимо усиливать меры контроля, особенно на рынке выездного туризма. Действуют нормы о страховании, фонды персональной ответственности туроператоров. Но кто-то добросовестно выполняет все требования, а кто-то подходит к ним формально и не исполняет. Так что, наряду с хорошими нормами закона должны быть и хорошие механизмы контроля.

Завоевывать внешние рынки

Сергей Юшин, руководитель Исполкома национальной мясной ассоциации:

- Уходящий год научил государство и бизнес совместно бороться за завоевание внешних рынков. Эту задачу государство стало решать очень активно и целеустремленно. Продуктами питания занимается Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Министерство иностранных дел, правительство и лично президент.

Усилия приносят результат. Россия не только стала одним из крупнейших производителей продовольствия, заняла пятое место в мире по производству свинины и по производству мяса птицы, но и вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров этих продуктов. Нужно дальше углублять взаимодействие бизнеса и государства в продвижении наших интересов на внешних рынках.

Опираться на свои силы

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

- Уходящий год подтвердил старую, но неувядающую мысль, высказанную императором Александром III, что у России есть только два союзника - это армия и военно-морской флот. Применительно к нашему времени это означает: нам нужно думать об использовании своего потенциала и не рассчитывать на помощь со стороны. Россию будут уважать, считаться с ней и сотрудничать, если она будет сильной.

Нужно развивать свою экономику, социальную сферу, медицину. Для этого все есть. Национальные проекты вполне позволяют выйти на тот уровень, когда не нужно будет оглядываться на санкции. Вместо этого санкции, скорее, станут проблемами для тех, кто их вводит.