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28.12.2018 15:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые предупредили об опасности сладких напитков для почек

Текст: Алексей Иванов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Употребление в больших количествах подслащенных напитков, в том числе газировки, фруктовых смесей и даже воды, связано с более высокой вероятностью развития хронической болезни почек (ХБП).

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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К такому выводу пришли американские ученые из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса и Блумберга (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Балтимор), соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Medical Xpress.

Команда во главе с Кейси Ребхольц изучила данные о состоянии здоровья трех тысяч жителей штата Миссисипи, ранее участвовавших в другом исследовании, посвященном проблемам сердца. (Стоит оговориться, что все они - и мужчины, и женщины - являлись афроамериканцами.) При этом известно, что на момент начала исследования почки у всех них функционировали нормально.

Какие именно напитки и в каком количестве употребляли наблюдаемые граждане, стало известно благодаря опросникам о приеме пищи, которые заполнялись в 2000-2004 годах. Затем состояние здоровья участников исследования проследили до 2009-2013 годов. Выяснилось, что в течение этого периода у 185 человек появилась ХБП. После корректировки на сопутствующие факторы, стало понятно, что более высокий риск развития болезни был связан с регулярным употреблением газировки, подслащенных фруктовых напитков и воды. Активные приверженцы такой "диеты" имели на 61 процент большую вероятность развития ХБП.

Фото: depositphotos.com
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Больше всего ученых удивило наличие в тревожном списке воды. Они предположили, что участники исследования пили различную бутилированную воду, в том числе ароматизированную и подслащенную, однако конкретные марки в рамках предыдущего исследования отмечены не были, поэтому данный вопрос остался не проясненным.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN).

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