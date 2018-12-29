В Роскачестве раскрыли секреты выбора хорошего шампанского

Накануне Нового года заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский раскрыл "Российской газете" секреты выбора самого главного новогоднего напитка - шампанского (подробнее - смотрите видео).

Во-первых, надо внимательно читать этикетку, поскольку в магазинах продается не только натуральное игристое вино, но и "игристые винные напитки" с изящными названиями на иностранный манер.

"Пахнуть такой напиток может клубникой, персиком, другими фруктами и ягодами. В его состав, как правило, входит виноматериал (до 50 процентов), вода, ароматизаторы, красители и искусственная газация", - говорит Лоевский.

Как правило, цена такого "шампанского" - до 150 рублей. А цена натурального игристого вина начинается от 300 рублей (если оно продается не на распродаже).

На этикетке обязательно должно быть написано "игристое вино" или "винный напиток газированный".

Также, если шампанское отечественное, на упаковке может быть марикировка "вино защищенного географического указания" или "вино защищенного наименования места происхождения".

Во-вторых, цена имеет значение. Особенно, если вы выбираете между российским шампанским и иностранным.

Надо помнить, если ценовая категория невысокая, то, скорее всего, отечественное игристое вино будет лучше импортного.

В-третьих, Роскачество работает над проектом "Винный гид России", в рамках которого исследует отечественные вина. Результаты тестирования игристых вин уже известны.

Так что узнать названия лучших из них можно на сайте Роскачества.