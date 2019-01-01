Критики назвали главный российский фильм 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал наиболее интересные и значимые отечественные кинокартины, вышедшие в прошлом году.

В лидеры определив кассово сенсационную спортивную драму "Движение вверх", собравшую почти три миллиарда рублей.

Как отметил критик в эфире НСН, киноитоги 2018 года "вполне благополучны" в первую очередь - именно благодаря успеху "Движения вверх". За которым "следовали еще несколько картин со средним коммерческим успехом".

По словам кинокритика, в 2018-м вышел ряд из шести-семи лент, "которые путешествовали по фестивалям", и два-три хита состоялись в коммерческом плане. Такие, как "Лед", продолжение "Трех богатырей" и "Тренер".

Успех 2019 года, по его мнению, "будет определяться тем, удастся ли найти такую же картину, которая привлечет внимание зрителей".

При этом Разлогов отметил, что в наступившем году пока не видит "суперхита", который мог бы повторить славу "Движения".

Как известно, решением Минкульта России на соискание премии "Оскар" выдвигался режиссерский дебют актера Константина Хабенского, военная драма "Собибор".

Которая, попав в лонг-лист, в число пяти претендентов на статуэтку все же не была включена. Тем не менее наше кино все же имеет шансы претендовать на главную кинонаграду планеты. В частности, полагает Разлогов, - совместная работа кинематографистов России и Казахстана "Айка".