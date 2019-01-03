Объявлены дата и место прощания с Владимиром Дыховичным

Церемония прощания с актером Владимиром Дыховичным, который скончался на 31-м году жизни, состоится в субботу, 5 января.

Об этом в своем Facebook сообщила Ольга Дыховичная - вдова отца Владимира, режиссёра Ивана Дыховичного. Она же ранее оповестила о кончине актера.

Также сообщается, что отпевание состоится в храме Софии в Средних Садовниках в 11:00.

В 14:00 в "Электротеатре Станиславского" пройдет прощание.

Владимир Дыховичный родился в 1988 году, в 2014-м окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева.

Известен по фильмам "Невидимки", "Лето", сериалу "Бессонница".